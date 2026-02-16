Mueren seis personas en ataques israelíes en Líbano en las últimas 24 horas

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó en un comunicado del fallecimiento de un ciudadano en un ataque contra un vehículo en Tallousse, ocurrido "menos de doce hora" después de que un primer bombardea matara a otro en una furgoneta en Hanin.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la víctima de Hanin, identificada como Mohammad Tahseen Hussein Kashakesh, era el conductor de una furgoneta escolar.

Kashakesh fue alcanzado por un avión no tripulado cuando se disponía a arrancar el vehículo, aparcado frente a su vivienda, para iniciar sus labores de transporte de estudiantes hasta el colegio, indicó el medio estatal.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró que el objetivo de la acción fue un individuo supuestamente involucrado en intentos de "restablecer" la estructura perteneciente al grupo chií libanés Hizbulá en la zona de Hanin.

En cuanto al ataque en Tallousse, el Estado judío también identificó al fallecido como un presunto miliciano de Hizbulá.

"Hoy lunes, las Fuerzas de Defensa Israelíes atacaron y eliminaron a un terrorista que operaba para rehabilitar la infraestructura terrorista de Hizbulá en la zona de Tallousse, en el sur del Líbano", reza la nota castrense.

El comunicado del Ejército, que no identifica al supuesto miliciano, afirma que este operaba como representante local de Hizbulá en la zona y que, como parte de sus funciones para el grupo armado, "era responsable de la conexión entre la organización terrorista y los civiles de la zona en asuntos militares y financieros".

Además, los militares israelíes sostienen que operaba para confiscar "bienes privados con fines terroristas".

Con estas dos nuevas acciones, aumentó a seis el número de muertos en el Líbano a causa de bombardeos israelíes en menos de 24 horas, después de que a última hora del domingo fuera alcanzado otro vehículo cerca de la frontera con Siria y perdieran la vida sus cuatro ocupantes.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario desde el alto el fuego acordado a finales de 2024, pero desde comienzos de este año ha intensificado sus acciones, tanto contra vehículos en los que viajan supuestos miembros de Hizbulá como contra presunta infraestructura en sus manos.

Todo ello se produce en medio de renovadas presiones para avanzar con la segunda fase del desarme de ese movimiento, después de que las autoridades libanesas dieran por terminada la primera en las zonas fronterizas con Israel, donde Hizbulá cesó su actividad armada tras la guerra.