Nuuk registró el enero más cálido en 109 años, su récord histórico

La media registrada, la más alta desde que se empezaron a hacer mediciones en la zona hace 150 años, supera en 7,8 grados la de las últimas décadas, en un mes en el que la temperatura máxima llegó a alcanzar los 11,3 grados.

Toda la costa oeste de Groenlandia -más de 2.000 kilómetros- registró temperaturas inusualmente altas el mes pasado: en Ilulissat (más de 500 kilómetros al norte de Nuuk), la media fue de -1,6 grados, 1,3 grados superior al anterior récord de 1929.

"Ocurre de vez en cuando que el aire caliente se desplaza a Groenlandia o que vientos cálidos dan temperaturas sobre cero un par de días. Pero variaciones tan notables durante tanto tiempo y en un área tan grande es algo que causa impresión", señaló en un comunicado el DMI.

El DMI resaltó que ese hecho es "una clara indicación de que algo está cambiando".

"Sabemos y vemos con claridad que el calentamiento global está en pleno desarrollo, lo que es de esperar que provoque más récords de temperaturas altas y, progresivamente, menos de temperaturas bajas", apuntó este instituto.

Groenlandia es una isla ártica de unos 2,2 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto de hielo de forma permanente) y en la que viven algo menos de 57.000 personas.