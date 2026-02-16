ONU dice que Gaza está en "fase crítica" para su estabilización debido a gran destrucción

El administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, después de una visita a Gaza que describió como "descorazonadora", aseguró que se está desplegando un trabajo de base para cimentar la estabilización y que los palestinos del enclave están listos para volver a empezar, de acuerdo con un estudio de oportunidades de inversión para empresas.

"Según nuestro mandato de la Asamblea General, el PNUD está totalmente activo in situ. Debido al impacto de la guerra, Gaza ha perdido casi 70 años de progreso en desarrollo. Ahora trabajamos para impulsar una recuperación temprana dirigida y representada por los palestinos, suministrando servicios básicos y propulsando empresas que están listas para escalar otra vez", dijo.

En paralelo, la ONU condenaba este lunes en otra nota la decisión de ayer del Gobierno de Israel de reanudar los procesos de registro de tierras palestinas en parte de Cisjordania y advertía que tales medidas, como la presencia israelí en el territorio palestino ocupado, "no solo son desestabilizadoras sino, como dijo la Corte Internacional de Justicia, ilegales".

El secretario general, António Guterres, citado, urgió a Israel a revertir esa decisión porque "erosiona los prospectos de una solución de dos estados" y recordó que los asentamientos en Cisjordania ocupada no son válidos legalmente y violan el derecho internacional.

En Gaza, como prueba de un incipiente proceso de recuperación, De Croo señaló que solo en 2026 el PNUD ha apoyado 3.000 empleos, mientras que han sido 6.000 en total desde que empezó la guerra, en octubre de 2023, con los ataques del grupo palestino islamista Hamás contra Israel.

De Croo indicó que la retirada de escombros y de residuos, claves para la salud pública, ya están en marcha, aunque se necesita acceso a más máquinas, y también los refugios de cara a otro invierno con cientos de miles de personas viviendo en tiendas de campaña, por lo que cuantifica en 200.000 las casas prefabricadas o similares en falta actualmente.

Reivindicó, en ese sentido, que el PNUD ha permanecido en Gaza los dos años de guerra trabajando "gracias a la perseverancia y resiliencia" del personal nacional, y ahora busca "escalar", por lo que la agencia apoyará "mecanismos institucionales legítimos y reconocidos internacionalmente".