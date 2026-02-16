Países Bajos plantea "liberar" software de F-35 para integrar armas europeas

Tuinman señaló que, al igual que un teléfono inteligente, un F-35 podría ser objeto de un "jailbreak" para levantar limitaciones impuestas por el software estadounidense, lo que permitiría equiparlo más rápidamente con misiles europeos, según aseguró en una entrevista con la radio neerlandesa BNR.

"Voy a decir algo que nunca debería decir, pero lo diré de todos modos: igual que con un iPhone, se puede hacer ‘jailbreak’ a un F-35", declaró.

El término en inglés "jailbreak" hace referencia a la modificación de sistemas informáticos para eliminar restricciones del fabricante y ampliar funcionalidades.

El secretario de Estado, que dejará el cargo cuando el próximo lunes tome posesión el nuevo gobierno neerlandés, sostuvo que la integración de armamento europeo en el F-35 -aviones que también forman parte de la Fuerza Aérea neerlandesa- es demasiado lenta debido al control estadounidense sobre el software del aparato.

Países Bajos participó en el desarrollo del F-35 y ha invertido en el programa.

Sus palabras fueron recogidas por medios especializados en defensa en Estados Unidos y se difundieron en redes sociales, generando críticas por el tono y el contenido de la afirmación.

Patrick Bolder, experto en defensa del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya y teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea, calificó las declaraciones de “imprudentes” y explicó a BNR que el F-35 depende de múltiples sistemas bajo control estadounidense, incluidos los logísticos, por lo que esta cuestión no se limita a un único software.

Además, advirtió de que resulta arriesgado crear tensiones en la relación con un proveedor del que Países Bajos depende en materia de equipamiento militar y recordó que el país participó en el desarrollo del F-35 y fue uno de los primeros aliados en adquirirlo a Washington.

No obstante, Bolder señaló que el trasfondo del debate es real: la dependencia europea de Estados Unidos en defensa es elevada y, en su opinión, los socios europeos deben buscar mayor margen de autonomía y presionar para poder integrar sus propios sistemas de armas en aparatos como el F-35.