Retrasos en los vuelos del principal aeropuerto de Kenia por una huelga de su personal

"Los trabajos de recuperación están en marcha y el retraso acumulado de pasajeros se está resolviendo de manera estructurada y priorizada. Las operaciones se están estabilizando progresivamente y se espera que los horarios normales se reanuden lo antes posible", publicó la KCAA en redes sociales.

El organismo también informó de que la seguridad aérea no se vio comprometida y de que todos los movimientos se gestionan "conforme a las normas establecidas", tras activar una serie de medidas de continuidad operativa.

Asimismo, destacó que se encuentra dialogando con el Sindicato de Trabajadores de Aviación de Kenia (KAWU), organización convocante de la huelga, para llegar a un acuerdo.

"La KCAA continúa trabajando estrechamente con todos los socios del sector aeronáutico para garantizar una restauración fluida y ordenada de los servicios", incidió.

Por su parte, la aerolínea Kenya Airways confirmó en un comunicado varios retrasos en sus servicios, y pidió a los pasajeros que revisen el estado de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto, que comprueben las actualizaciones en los canales oficiales correspondientes y que tengan en cuenta posibles cambios en sus reservas.

El secretario general de KAWU, Moss Ndiema, indicó al diario keniano Daily Nation que la huelga comenzó a las 06:00 hora local (03:00 GMT), con el objetivo de lograr un convenio colectivo y conseguir mejores salarios y condiciones de trabajo.