Rubio expresa el claro apoyo de EE.UU. a Viktor Orbán ante las elecciones de abril

"No es un secreto cómo le ve a usted el presidente (Donald Trump)", afirmó Rubio ante la prensa después de entrevistarse con Orbán en la sede del primer ministro húngaro, el claustro Carmelita de Budapest.

"Creo que puedo afirmar con seguridad que el presidente Trump está muy comprometido con su éxito, ya que su éxito es nuestro éxito", agregó el líder de la diplomacia estadounidense.

Rubio coincidió con Orbán en afirmar que las relaciones bilaterales de los dos países viven una "edad de oro".

Orbán fue el único líder comunitario que ya en 2016 apoyó la campaña electoral de Trump, y ambos siempre han hablado de forma muy positiva el uno del otro, además de mostrar una gran sintonía con sus políticas nacionalistas y contra la inmigración.

Trump ha calificado a Orbán como su amigo y "un gran líder", y ya el año pasado adelantó que lo apoyaba en las elecciones que se celebrarán en Hungría.

"El presidente (Trump) mantiene estrechas relaciones con Orbán", enfatizó el secretario de Estado y agregó que no puede vaticinar qué sucederá en las elecciones húngaras de abril, al señalar que "eso dependerá de los votantes".

Orbán se enfrenta en abril a sus elecciones más complicadas desde que llegó al poder en 2010, ya que la mayoría de las encuestas predicen una derrota frente a el partido Tisza, la formación conservadora liderada por Péter Magyar.

Antes de su encuentro con Orbán, Rubio y su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, firmaron un acuerdo de cooperación nuclear bilateral, que el ministro húngaro calificó de "gran importancia" desde el punto de vista del precio de la energía en el país centroeuropeo.

Después de la Conferencia de Seguridad de Munich, Rubio visitó los dos primer ministros de la UE más cercanos a Moscú, al eslovaco Robert Fico y a Orbán, cuyos países siguen comprando crudo de Rusia, argumentando que no tiene otra opción al no contar con salida al mar.