Rusia usará como bomberos a reclutas en medio de ataques ucranianos

"Una cuestión aparte es el despliegue de reclutas para las unidades de respuesta del Servicio Federal de Bomberos, pues esta iniciativa ya fue aprobada por el Ministerio de Defensa ruso", señaló Kurenkov en una reunión del Comité de Seguridad y Anticorrupción de la Duma estatal, o cámara baja del parlamento ruso, citado por TASS.

De este modo, los reclutas del servicio militar ruso, que entre los 18 y los 30 años deben servir obligatoriamente durante un año, podrán ser desplegados junto con los equipos de bomberos.

Precisamente durante el último año, los servicios de emergencias rusos han trabajado activamente apagando los incendios provocados por los diarios ataques ucranianos, especialmente contra infraestructura energética.

La parte rusa no aclara si estas unidades pueden ser enviadas a regiones ucranianas que Rusia anexionó en 2014 y 2022 y que considera territorio ruso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La semana pasada las autoridades rusas informaron de dos ataques contra refinerías de la petrolera Lukoil, sancionada en diciembre por Estados Unidos, en las regiones de Komi (a 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana) y Volgogrado.