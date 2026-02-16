Sánchez se verá con Modi en la India en un viaje que busca nuevas inversiones para España

Nueva Delhi acogerá la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, a la que se prevé la asistencia de una veintena de líderes internacionales, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, o el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

También participarán los máximos responsables de empresas tecnológicas, como el fundador de Microsoft, Bill Gates; el presidente de Nvidia, Jensen Huang; o el CEO de Google, Sundar Pichai.

Sánchez viaja por segunda vez a la India para participar en ese foro, y lo hace casi año y medio después de una visita a Vadodara y Bombay durante la que se reunió con Modi tras presidir ambos la inauguración de una planta de Airbus en alianza con la india Tata.

Un grupo de empresarios de compañías tecnológicas viajará desde Madrid con Sánchez, quien, según el Ejecutivo español, pondrá en valor en la cumbre el talento de España en el sector de la Inteligencia Artificial.

Además, defenderá que la ONU tenga un papel relevante en todo lo relativo a la gobernanza de la IA.

Con Sánchez también viajará el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Pero más allá de su participación en la cumbre, el jefe del Ejecutivo español volverá a reunirse con su homólogo indio en el Palacio Presidencial de Nueva Delhi para seguir reforzando los lazos bilaterales.

Un encuentro al que el Ejecutivo otorga una especial importancia después del reciente acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea y la India.

Se espera que este acuerdo abra puertas a productos españoles en un país de 1.400 millones de habitantes. Ante esa perspectiva se enmarca la presencia de Planas para poner en valor sectores españoles como el vinícola o el del aceite de oliva.

Además, Sánchez prevé reunirse con inversores indios con el objetivo de exponer las oportunidades que ofrece España.

El Gobierno español considera que existe un enorme potencial en ese campo y resalta la posibilidad de que España atraiga más inversiones indias, principalmente en ámbitos como el tecnológico y las energías renovables.

También hay interés en potenciar España como destino turístico de los ciudadanos indios tras el auge que está teniendo en los últimos años, ya que se ha pasado de una cifra de 60.000 turistas de este país en 2012 a casi 230.000 en 2024.

La visita de Sánchez se enmarca en el 70 aniversario del establecimiento de relaciones entre España y la India, que ha propiciado el denominado Año Dual entre ambos países y que fue inaugurado en enero en Nueva Delhi por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En ese marco, Sánchez asistirá a la inauguración de unos murales hispanoindios en el distrito de Lodhi, en una zona dedicada al arte en espacios abiertos.