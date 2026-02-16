Seguro ganó en los sitios donde las elecciones se atrasaron una semana por temporales

Con esos sufragios, Seguró suma un total de 3.505.846 votos a nivel nacional, el 66,83 %, frente al ultraderechista André Ventura, que obtuvo 1.739.745, el 33,17 %.

Ayer, domingo, se desarrolló la votación con una semana de retraso en los municipios de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, que suman trece freguesías, así como en otras siete de Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo y Salvaterra de Magos, con un total de 36.852 electores con derecho a voto.

En Alcácer do Sal, Seguro logró el 79,15 % de los sufragios frente a Ventura, que tuvo el 20,85 %, mientras que en Arruda dos Vinhos el exministro socialista ganó con le 72,63 % en comparación con el 27,37 % del ultraderechista.

En Golegã, el que fuera exsecretario general del Partido Socialista triunfó con el 69,07 % frente al presidente del partido de Chega, con el 30,93 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Portugal celebró el domingo 8 de febrero la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero en esos sitios no pudieron desarrollarse debido a los temporales, por lo que sus alcaldes decidieron solicitar un aplazamiento de una semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 8 de febrero, Seguro ganó los comicios con el 66,82 % de los votos frente a su rival, que logró el 33,18 %, según los resultados provisionales.