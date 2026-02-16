Steinmeier llama a respetar el alto el fuego en Líbano durante una visita oficial a Beirut

Tras un encuentro con su homólogo libanés, Joseph Aoun, Steinmeier explicó que su viaje pretende servir de llamamiento a las partes para que se adhieran al cese de hostilidades, al tiempo que pidió la continuación del desarme de Hizbulá junto a una retirada israelí del sur del Líbano, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El mandatario también renovó su apoyo al Líbano, del que dijo ser uno de sus principales respaldos en materia de desarrollo, y afirmó que seguirá de su "lado" incluso tras finalizar el mandato de la misión de paz de la ONU (FINUL) a finales de este año.

"Apoyamos al Ejército libanés y queremos reconstruir todo lo que ha sido destruido con el apoyo de nuestros amigos", sentenció el presidente alemán, en declaraciones recogidas por la ANN.

Su visita se produce mientras el proceso de reconstrucción del Líbano continúa parado por falta de fondos pasados casi 15 meses del alto el fuego con Israel, y mientras París se prepara para acoger a comienzos de marzo una conferencia de donantes en apoyo al Ejército libanés.

Las debilitadas fuerzas libanesas, que sufren una importante falta de recursos desde la crisis económica iniciada hace seis años, están encargadas de expandir su control a todo el territorio nacional y de desarmar a todos los actores no estatales, principalmente a Hizbulá.

Durante su visita a Beirut, Steinmeier también se reunió con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri.