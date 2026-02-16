Tres muertos, entre ellos el agresor, en tiroteo durante un partido de hockey en EE.UU.

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las víctimas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada.

La jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, dijo en una rueda de prensa que las tres personas hospitalizadas están en condición crítica y que la segunda víctima falleció en el hospital.

Goncalves corroboró las versiones iniciales que apuntan a que el tiroteo tenía un "objetivo" y pudo deberse a una "disputa familiar", pero no declaró si las víctimas están emparentadas con el agresor o su edad.

CNN, citando fuentes policiales, indicó que el suceso parecía derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.

Gonçalves confirmó que el sospechoso del tiroteo está fallecido y sugirió que se suicidó con el arma.

El alcalde de East Providence, una localidad cercana, Bob DaSilva, publicó un mensaje de condolencia en Facebook en el que también informó que hay una niña fallecida y que "el tirador aparentemente también se quitó la vida".

El suceso tuvo lugar pasadas las tres de la tarde, hora local, durante un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad, que además acogía un torneo escolar en el que participaban al menos cinco equipos de la zona, agrega el reporte.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, indicó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales.

El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas está asistiendo en la investigación y se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales.

El jefe de las escuelas públicas del norte de Providence, capital de Rhode Island, Joseph Soho, dijo al Providence Journal que "todos los estudiantes involucrados en el partido están a resguardo" y que el tiroteo, ocurrido al inicio del partido, involucró a espectadores.