Vientos y lluvias de frente frío en México dejan apagones en la fronteriza Tijuana

En un comunicado, la empresa señaló que, hasta el momento, se ha restablecido el servicio al 64 % de los usuarios afectados y que su personal continúa trabajando “hasta normalizar el suministro”, sin detallar el número total de clientes impactados ni las colonias donde se registraron los cortes.

El incidente ocurrió desde las 13:30 hora local (19:30 GMT), mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó condiciones de viento y precipitaciones para Baja California.

En su pronóstico meteorológico general, el organismo indicó que para este lunes se esperaban lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, además de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Baja California y el golfo de California.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas intensas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, además de reducir la visibilidad por bancos de niebla en zonas urbanas y tramos carreteros.

Para la región de la península de Baja California, el pronóstico también previó oleaje de dos a tres metros de altura en la costa occidental y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras del estado durante la noche.

La CFE pidió comprensión a la población mientras continúan las labores de restablecimiento del servicio.