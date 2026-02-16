Zelenski ordena extremar las precauciones ante el riesgo de un nuevo ataque masivo ruso

“He ordenado al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko; al ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedórov, y al presidente de Ukrenergo, Vitali Zaichenko, que preparen medidas de protección adicionales durante el día”, dijo Zelenski en sus redes sociales tras reunirse con las autoridades regionales y otros dirigentes para evaluar la situación tras los bombardeos rusos de la pasada noche.

El presidente ucraniano explicó que su inteligencia ha obtenido información que apunta a que Rusia está preparando “un ataque masivo”.

Rusia ha lanzado numerosos bombardeos masivos contra Ucrania en lo que va de año dirigidos sobre todo contra el sistema energético ucraniano.

Millones de ucranianos han estado durante días sin luz, agua corriente y calefacción a consecuencia de esta campaña de ataques rusos lanzada durante el período invernal más duro que ha experimentado Ucrania en los últimos lustros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Zelenski dijo este fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich que ucranianos, rusos y estadounidenses hablarán en sus reuniones del martes y el miércoles en Ginebra de la posible declaración de una tregua energética.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rusia ya declaró el 30 de enero por iniciativa del presidente de EE. UU. Donald Trump una tregua unilateral en los ataques a las infraestructuras energéticas enemigas a la que luego se unió Ucrania y que el Kremlin mantuvo durante sólo cuatro días.