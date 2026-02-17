Air Europa vuelve a poner rumbo a Venezuela por primera vez desde finales de noviembre

El vuelo saldrá de Madrid a las 16:40 hora local (15.40 GMT) y aterrizará en la capital venezolana a las 21:10 hora local.

Air Europa es la primera aerolínea española en retomar sus vuelos con Venezuela, adelantándose a Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y a Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril.

La compañía del grupo Globalia irá reactivando de manera gradual su operativa al país sudamericano con tres vuelos semanales en febrero que se ampliarán a cuatro durante las tres primeras semanas de marzo y, finalmente, a cinco.

La aerolínea confirma en su página web que, en febrero, operará entre Madrid y Caracas los martes, viernes y domingo (días 17, 20, 22, 24 y 27); y, en marzo, los martes, jueves, viernes y domingo (días 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 y 20); mientras que, para los vuelos a partir del 21 de marzo, informará de cualquier novedad a través de sus canales habituales.

La reactivación de los vuelos a Venezuela de las aerolíneas españolas se produce tras el levantamiento de las restricciones, que afectaron a la conectividad aérea desde finales de noviembre, y de las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y su homóloga europea, AEASA, de no volar al país sudamericano por cuestiones de seguridad.