Alemania evalúa la posibilidad de ofrecer aval estatal a importaciones de GNL de Argentina

El Ejecutivo recibió a finales de enero una "solicitud preliminar" en el ámbito de los instrumentos de garantía conocidos como créditos financieros no vinculados (UFK, por sus siglas en alemán), en relación con un proyecto de GNL en la provincia argentina de Río Negro, según la respuesta recibida por la diputada izquierdista Tamara Mazzi, a la que tuvo acceso EFE este martes.

No obstante, subrayó el Ministerio, a día de hoy no ha recibido una petición para asumir garantías de cara al citado proyecto.

De acuerdo con el semanario 'Der Spiegel' que también informó sobre la respuesta a la pregunta parlamentaria, la solicitud preliminar está probablemente relacionada con el acuerdo suscrito en diciembre de 2025 por la empresa argentina Southern Energy y la alemana SEFE -que resultó de la nacionalización de una filial de la rusa Gazprom-.

En base a esa declaración de intenciones, SEFE se propone comprar a partir de finales de 2027 y durante ocho años hasta dos millones de toneladas de GNL al año de América Latina, lo que supondría casi un tercio de las actuales importaciones anuales de gas natural licuado a Alemania.

"El acuerdo con SEFE es el primer gran proyecto para la compra de GNL argentino y un hito importante para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta", declaró entonces el presidente de Southern Energy, Rodolfo Freyre.

Mazzi criticó este martes en declaraciones a EFE como "absurdo" desde el punto de vista climático que precisamente en el momento actual el Gobierno alemán estudie avalar con millones de euros nuevos proyectos relacionados con las energías fósiles.

"Quien se toma en serio el objetivo de los 1,5 grados no puede invertir recursos federales en infraestructuras que implican emisiones adicionales durante años", denunció.