Alerta naranja en Rumanía ante previsión del temporal más duro en lo que va de invierno

Los meteorólogos prevén que la zona más afectada sea el sur y el este del país, y que lo peor del temporal comience durante la tarde de hoy, con la visibilidad por debajo de los 50 metros, y se prolongue hasta el miércoles.

La Agencia Meteorológica Nacional también emitió un aviso (tercer nivel de alerta) por lluvia, nieve, viento y acumulación de hielo para las regiones del centro del país.

En los Cárpatos meridionales y orientales, el viento se intensificará con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y acumulación de hasta 20 centímetros de nieve.

El tiempo seguirá siendo muy inestable y se espera que, tras un breve aumento de las temperaturas el jueves y el viernes, el fin de semana vuelva a traer frío y precipitaciones, con temperaturas de hasta 11 grados bajo cero.

Este invierno Rumanía ya sufrió un episodio de frio extremo, con temperaturas de hasta -20 grados, en el norte del país, a mitad de enero.