Ataque de drones ucranianos provoca un incendio en refinería de sureña región de Krasnodar

"A consecuencia del ataque de drones se desató un incendio en la refinería de Ilsk. No hay víctimas. Resultó dañado un depósito de hidrocarburos. La superficie total del fuego es de unos 700 metros cuadrados", informaron en Telegram.

En la extinción de las llamas participan 72 bomberos y 21 máquinas, además de un tren de bomberos.

Durante el ataque también resultó dañado el edificio de una cochera de locomotoras en la localidad de Jútor Krasni.

En la vecina península de Crimea, el gobernador de la ciudad de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev, informó del derribo de 24 drones.

Según informó en Telegram, los fragmentos de los artefactos derribados cayeron en varios distritos de la ciudad. Un niño resultó herido.

El Ministerio de Defensa ruso informó de que durante la noche fueron derribados 151 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas y los mares Negro y Azov.

El mayor número -un total de 38- fue derribado sobre la anexionada península ucraniana de Crimea, y otros 18 en Krasnodar.

El resto fue neutralizado sobre las regiones de Kaluga, Briansk y Kursk.

Sobre el mar Negro fueron derribados 50 y otros 29 sobre el mar de Azov.