Binoche lleva a la Berlinale la necesidad de tomar conciencia de la dureza del alzheimer

Binoche interpreta a Amanda, que busca la mejor forma de ayudar a su madre, que sufre demencia avanzada y que vive en una típica casa londinense, incómoda y llena de escaleras, junto a su segundo marido, ambos rozando los ochenta años.

Para la actriz francesa, su personaje intenta "garantizar la seguridad de todos en una situación extremadamente difícil" la de tratar a su madre con alzheimer.

Al respecto, la británica Anna Calder-Marshall, que interpreta de forma brillante a la madre enferma, Leslie, destacó la importancia de que un filme como este se presente en un festival como la Berlinale. "Es algo que debe compartirse, hay que hacer conocer y tomar conciencia" del problema que supone para todos.

Justamente de esa idea partió el director, Lance Hammer, que ha vivido de cerca un problema como el que muestra la película. "Quería mostrar el sufrimiento que eso implica", explicó el estadounidense, que en el filme ha volcado diferentes historias que conocía o le contaron.

Incluso reescribió el guion para hablar con profesionales que tratan con estos enfermos, no solo desde el punto de vista puramente médico, también de ayuda social. "El guion se construyó como si fuera un taller", precisó.

La historia se desarrolla principalmente en la casa en la que vive la pareja anciana y la situación estalla cuando la hija de ella les sorprende manteniendo relaciones sexuales, algo que cree inadecuado porque su madre no es capaz de dar su consentimiento.

La intervención de la policía, de los servicios sociales, las diferentes opiniones del marido y de la hija, todo contribuye a poner de manifiesto la dureza de convivir con personas que padecen algún tipo de demencia.

Como contraste, Sara, que es la tercera generación de la familia está viviendo su primer amor. Eso es lo que más atrajo a este papel a la actriz Florence Hunt, que se ha hecho muy popular por su papel de Hyacinth en la serie 'Los Bridgerton'.

"Lo que más me gusto del guion es la proximidad del primer amor de la vida de Sara y el último de su abuela", dijo Hunt, emocionada por trabajar con Juliette Binoche y con Calder-Marshall, de las que destacó su "capacidad de compromiso con un papel".

"Habéis entrado tan profundamente en vuestros personajes que eso me inspiró para tratar de hacer lo mismo", resaltó la actriz mirando a sus compañeras de reparto.

Tres mujeres frente a un hombre, Martin, el marido de Leslie, al que da vida el británico Tom Courtenay, un personaje tan frágil en el filme como su mujer, aunque él no lo quiera reconocer.

"Es muy duro para el personaje de Jliette, porque sabe hasta qué punto Martin ama a su mujer pero ya no está en condiciones de ocuparse de ella, pero él está convencido de que puede hacerlo porque la quiere", explicó el actor.

Mientras que Binoche apuntó que uno de los puntos centrales de la historia es dónde están los límites, en qué momento hay que tomar una decisión aunque sea duro.

"Se trata de reaccionar con responsabilidad, de cuándo tomas la decisión, de quién es la mejor persona para tomarla", agregó el director.

Una película con un extraño título que nace de una forma también curiosa.

"At Sea en inglés británico, significa estar en peligro, estar perdido a nivel cognitivo y yo tenía una imagen en mi cocina de una reina sobre un barco que partía a la guerra". De ahí surgió este 'Queen At Sea'.

Una película que cuenta con una delicada fotografía del brasileño Adolpho Veloso -nominado este año al Óscar por su trabajo en 'Train Dreams' ('Sueños de trenes')- y que muestra "lo extremadamente humano", en palabras de Binoche.