Bruselas: la investigación española a plataformas podría ser compatible con ley de UE

"Se verá, pero definitivamente podría ser compatible", indicó este martes el portavoz comunitario Thomas Regnier durante la rueda de prensa diaria de la institución.

El portavoz recordó que la Comisión trabaja "codo con codo con los Estados miembros en la lucha contra la pornografía infantil en internet", ya que "esto no tiene cabida en Europa y no se tolerará aquí".

En todo caso, pidió diferenciar si se trata de una investigación penal, algo que no lleva a cabo Bruselas.

"Nosotros no llevamos a cabo investigaciones penales. Por lo tanto, si un gobierno, si un Estado miembro actúa contra personas a nivel nacional que han vendido ese tipo de productos en la UE o que han publicado este tipo de contenidos, puede hacerlo porque nosotros no responsabilizamos a las personas", explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Precisó que la ley comunitaria "responsabiliza a las plataformas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Por lo tanto, nos centramos en las plataformas y en garantizar que éstas y sus sistemas no permitan la generación de este tipo de contenidos aquí en Europa. Así pues, nosotros nos centramos en las plataformas; los Estados miembros pueden ir por el ámbito penal", concluyó Regnier.

El Gobierno de España invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que las redes X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial.

Así lo anunció el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X, en el que advirtió de que "la impunidad de los gigantes debe acabar".

"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir", denunció Sánchez.

El presidente del Gobierno español anunció el pasado 6 de febrero a través de un vídeo en X una campaña de cinco medidas contra las redes sociales al considerar que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".