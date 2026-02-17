Bruselas lanza una alianza europea para fortalecer la preparación ante futuras pandemias

Esta asociación, denominada 'Be Ready' (Estar preparado, en inglés) lanzará convocatorias transnacionales conjuntas y anuales que fomentarán la colaboración en todo el bloque comunitario con el objetivo de "ampliar conocimientos y reforzar la preparación ante nuevas amenazas sanitarias", explicó la Comisión en un comunicado.

La alianza reunirá a 81 organizaciones de 27 países y estará coordinada por la ANRS francesa, la agencia de Enfermedades Infecciosas Emergentes de ese país.

"Culmina muchos años de inversión europea en investigación para la preparación y respuesta ante pandemias a través del programa marco europeo de investigación e innovación (Horizonte Europa), que ha invertido para este fin más de 1.800 millones de euros desde 2020", explicó la CE.

La primera convocatoria transnacional se lanzará con 21 organizaciones de financiación y se centrará en la investigación destinada a comprender mejor el potencial pandémico de los patógenos emergentes así como el desarrollo de contramedidas médicas innovadoras para paliar sus posibles efectos.

"'Be Ready' es el siguiente paso decisivo de Europa, que convierte la investigación en resiliencia real. Sitúa la investigación en el centro de la preparación, para que las personas puedan acceder a medicamentos, vacunas y herramientas vitales con mayor rapidez cuando se desate una crisis", dijo la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.