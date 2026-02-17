Bruselas recuerda que hay excepciones al veto del petróleo ruso por seguridad energética

La portavoz comunitaria Siobhan McGarry indicó durante la rueda de prensa diaria de la institución que la normativa comunitaria de sanciones establece una excepción a la prohibición de importación de crudo y productos petrolíferos cuando su suministro por oleoducto desde Rusia a un Estado miembro sin litoral se ve interrumpido por razones ajenas al control de ese país.

"Por supuesto, la excepción es temporal, hasta que se reanude el suministro o hasta que el Consejo decida aplicar la prohibición de importación", apuntó. Mientras se aplique la excepción, ese Estado miembro deberá informar a la Comisión cada tres meses sobre las cantidades de petróleo que importa de Rusia por vía marítima.

Por su parte, la portavoz comunitaria Anna-Kaisa Itkonen afirmó que Budapest notificó a la CE el lunes su deseo de invocar la exención temporal para importar crudo ruso por vía marítima a través de Croacia, después de que el suministro de crudo ruso para Hungría y Eslovaquia por el oleoducto Druzhba, a través de Ucrania, se haya visto dañado por ataques rusos.

"Para nosotros, la prioridad es la seguridad energética. (...) Permanecemos en contacto con todas las partes relevantes relacionadas con este incidente y su seguimiento", dijo.

Aseguró que están preparados para convocar una reunión de emergencia del Grupo de Coordinación del Petróleo para discutir el posible impacto de la interrupción del suministro y cualquier alternativa posible al abastecimiento de combustible.

Igualmente, recordó que Hungría y Eslovaquia mantienen reservas de emergencia equivalentes a 90 días de consumo, de acuerdo con la aplicación de la legislación comunitaria desde 2020.

Itkonen añadió que la Comisión está en contacto con Ucrania sobre el calendario de reparación del oleoducto para conocer la rapidez con la que podría estar de nuevo en funcionamiento, así como con Hungría y Croacia.

El Gobierno ultranacionalista de Hungría, cercano a Rusia y a Estados Unidos, defendió este martes que la vecina Croacia debe asegurarle el transporte de petróleo ruso desde el mar Adriático a sus refinerías.

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, señaló que las normas europeas determinan que Hungría y Eslovaquia puedan acceder, en casos especiales, al crudo ruso por vía marítima y que Croacia "está obligada" a asegurar ese transporte por el oleoducto Adria.

No obstante, el ministro de Economía de Croacia, Ante Susnjar, había rechazado el lunes la exigencia planteada un día antes por los gobiernos populistas y prorrusos de Hungría y Eslovaquia, para que Zagreb permita el transporte del crudo ruso a través de Adria.

El ministro croata afirmó que aunque está dispuesto a ayudar a los dos países, la importación del crudo ruso no está justificada.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, estuvo el domingo y el lunes en Budapest y Bratislava, donde firmó sendos acuerdos sobre cooperación en energía nuclear.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, logró en noviembre de 2025, durante una visita a Washington, una excepción de las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas.