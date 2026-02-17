Centroamérica y TEON firman un acuerdo que busca generar “orgullo y riqueza regional”

El documento fue suscrito el lunes por Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, VI marqués de Lises y fundador de TEON, y Boris Iraheta, secretario general de CATA, con la secretaria ejecutiva del SICA, Ingrid Figueroa Santamaría, como testigo de honor.

“Esta firma es el comienzo de muchísimas cosas más específicas, pero marca un comienzo”, dijo Fernández-Salvador y Campodonico a EFE, al señalar que, a partir de este marco, se impulsarán iniciativas relacionadas con el “capitalismo cultural” y el “capitalismo ambiental”.

“Estos proyectos van a atraer orgullo regional, van a traer riqueza regional y, sobre todo, van a poner en valor a una región que lo tiene todo y que todavía no ha sido suficientemente vista en el planeta”, añadió.

Durante el acto, el fundador de TEON sostuvo que Centroamérica “no está condenada a ser solo un destino” y que está lista para convertirse en una “plataforma”, entendida como una región que no solo se visita, sino que se comprende, se valora, se proyecta y se integra en circuitos de inversión.

Por su parte, Iraheta destacó que Centroamérica alberga alrededor de 60 pueblos originarios —cerca del 20 % de la población— y que, pese a ocupar alrededor del 1 % de la masa continental, concentra al menos el 8 % de la biodiversidad mundial.

Agregó que cerca del 25 % del territorio es área natural protegida y que la región cuenta con la segunda barrera de coral más grande del mundo.

“Confiamos en que, a partir de la firma de esta carta de entendimiento, comenzaremos una hoja de ruta que llegue a posicionar a Centroamérica como un destino turístico de talla mundial con un enfoque totalmente sostenible”, subrayó.

El marqués de Lises amplió además que TEON -institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido- y aliados trabajan en una iniciativa a desplegarse en los próximos 18 meses que busca estructurar la riqueza natural como “securities” (títulos valores), de forma que pueda calificarse y transaccionarse con estándares comparables a mercados de capitales, lo que —según indicó— ayudaría a fortalecer balances de activos.

Al acto asistieron representantes del cuerpo diplomático acreditado en El Salvador y ante el SICA, entre ellos jefes de misión de Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Honduras, además de delegaciones de otras misiones y organismos invitados.

También estuvo presente Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante Naciones Unidas, quien, según se indicó en el marco del acto, ha acompañado la articulación técnica y diplomática del entendimiento.