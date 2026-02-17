Cinco adolescentes fallecen en un incendio en la provincia de Barcelona

El fuego se declaró en la noche del lunes en una zona de trasteros en la azotea del edificio, aunque se desconoce el motivo por el que estaban allí los jóvenes y las causas del incendio, que investiga la policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra).

Según las fuentes, la identificación se completará hoy, ya que algunos de los cuerpos estaban calcinados, aunque se tiene la certeza de que todos ellos eran jóvenes, y algunos podrían ser menores de edad.

Aunque en un principio se informó de que el trastero donde se declaró el fuego estaba habilitado como vivienda, esta circunstancia todavía se tendría que confirmar.

Los Bomberos recibieron el aviso la noche de ayer, después de que varios residentes llamaran al servicio de emergencia 112 avisando de un incendio en el piso superior de un edificio de cinco plantas y la presencia de humo en la escalera.

A su llegada, los bomberos se encontraron el edificio totalmente desalojado.

Tras extinguir el incendio se localizó la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria. Los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas y, en el trastero, se encontraron cuatro cuerpos más.

Otras cuatro personas sufrieron heridas leves a consecuencia del siniestro. Tres recibieron el alta tras ser atendidos en las ambulancias y la cuarta no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario.

Por su parte, la Policía Local prestó apoyo inmediato a los vecinos que salieron del edificio, alarmados por el humo de la escalera.

El presidente del Gobierno catalán, Salvador Illa, se mostró "conmocionado" por la muerte de estas cinco personas en Manlleu y en un mensaje en la red social 'X' trasladó su pésame a "sus familiares y amistades" , a la vez que deseó una rápida recuperación a los heridos.

El ayuntamiento decretó tres días de luto oficial.