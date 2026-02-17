Comienza en Ginebra la tercera ronda de negociaciones trilaterales Rusia-Ucrania-EE. UU.

El enviado ucraniano anunció que en el orden del día hay “cuestiones de seguridad y humanitarias”.

La apertura de esta ronda de contactos -que debe extenderse hasta mañana- fue confirmada también por la agencia de noticias pública rusa RIA Nóvosti.

El negociador ucraniano Umérov publicó junto a su mensaje fotografías en las que se ve ya reunidos a los participantes en las negociaciones.

“Gracias a la parte estadounidense por su implicación y por el trabajo constante en el proceso de negociaciones. Gracias a Suiza por organizar y ofrecer las condiciones para llevar a cabo las reuniones”, escribió en su cuenta Umérov.

