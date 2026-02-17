Comisión investigará caso del astillero español Cardama en Cámara de Senadores de Uruguay

Este martes, el senador del oficialista Frente Amplio Sebastián Sabini solicitó la constitución de una comisión investigadora "con el objetivo de aclarar todos los hechos y procedimientos" relacionados al mencionado contrato.

De acuerdo con esto, la Presidencia del Senado aprobó la creación de una preinvestigadora conformada por dos parlamentarios oficialistas y por una opositora, la cual comenzará a trabajar el miércoles en horas de la mañana.

Este tendrá 48 horas para expedirse y decidir si da luz verde a la constitución de la investigadora.

El escrito presentado por Sabini plantea que hubo "dificultades desde el inicio para conseguir las garantías requeridas por el Ministerio de Defensa" y da cuenta de informes posteriores en los que se concluye que hubo "incumplimientos graves en la ejecución de la obra por parte de la empresa constructora".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció su voluntad de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

El mandatario afirmó entonces que existían indicios de "una estafa o un fraude al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Penal, que luego amplió.

El 28 de octubre, en una rueda de prensa, Orsi añadió que el Gobierno que lo antecedió había sido traicionado o engañado "de manera evidente" en el caso del astillero español Cardama.

El viernes 13 de febrero, casi cuatro meses después del primer anuncio, el presidente confirmó la rescisión del contrato y el inicio de acciones "para recuperar el patrimonio" del Estado y adquirir las patrullas oceánicas.

En el escrito presentado este martes, se plantea que de todo el proceso surgen "preguntas que deben ser aclaradas por una eventual comisión investigadora".

Se cuestiona por qué se optó por una compra directa y, además, quién acercó a Cardama al Ministerio de Defensa uruguayo una vez se dejó sin efecto el procedimiento competitivo.

También se cuestiona la no contratación de un asesor de seguros para el procedimiento de constitución de las garantías y la falta de consultas al Banco Central del Uruguay sobre estas.