Condenado a ocho años australiano por traficar con reptiles ocultos en bolsas de palomitas

El Tribunal de Distrito de Nueva Gales del Sur, con sede en Downing Centre, impuso la sentencia el pasado viernes, que incluye un período mínimo sin libertad condicional de cinco años y cuatro meses, por tres cargos combinados de intento de exportación de especímenes nativos en 15 paquetes enviados entre 2018 y 2023 a Hong Kong, Rumanía, Corea del Sur y Sri Lanka.

Según el comunicado, se trata de la mayor condena impuesta a un traficante de fauna silvestre en Australia, sin aclarar si el acusado completó algunas de sus exportaciones ilegales.

Investigadores del DCCEEW recuperaron 101 reptiles vivos en paquetes interceptados y, con la asistencia de la Policía de Nueva Gales del Sur, incautaron varios cientos más durante registros posteriores en varias operaciones.

Los animales, entre ellos lagartos Tiliqua rugosa (o shingleback), lagartos lengua azul, dragones barbudos y distintas especies de eslizones (reptiles de cuerpo alargado y cilíndrico), eran colocados en bolsas de algodón y ocultados dentro de envases comunes para evitar su detección.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otros tres miembros de esta red criminal también fueron condenados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El comercio internacional ilegal de nuestra preciada fauna es cruel y tiene un impacto devastador en la biodiversidad", señaló un portavoz del DCCEEW en el texto, y advirtió que esta sentencia "envía un mensaje claro" a quienes buscan lucrarse con la exportación ilícita de especies protegidas.

La exportación de especies nativas reguladas sin permiso constituye un delito bajo la legislación ambiental nacional, con penas máximas de hasta diez años de prisión y multas de 330.000 dólares australianos (unos 200.000 euros) para individuos.

Australia, uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, cuenta con un estricto marco legal para la protección de su fauna, que prohíbe la exportación de especies protegidas sin permiso y desarrolla programas de conservación y recuperación de hábitats.