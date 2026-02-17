Cuba cree que EEUU no la incluyó en su informe sobre el narcotráfico por motivos políticos

“Han obviado a Cuba en 2025. Mi criterio personal es que hay una intencionalidad política por parte del Departamento de Estado de obviar a Cuba”, comentó en una rueda de prensa el jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior (Minint), Ybey Carballo.

A su juicio, “no es racional que eso pase en un país (Cuba) que permanentemente aporta información al principal consumidor de drogas, que es Estados Unidos”.

También, argumentó que podría ser una estrategia para aplicar en la isla una operación similar a la de Venezuela, en referencia a la identificación sistemática de las autoridades en Caracas con el narcotráfico hasta la captura, el 3 de enero, del presidente del país, Nicolás Maduro.

El funcionario destacó la “hoja de servicio” de la isla en el enfrentamiento al narcotráfico y dijo que ha sido “transparente”.

“Cuba no tiene nada que temer”, sostuvo Carballo sobre la decisión de Washington de declarar a la isla una amenaza extraordinaria para su seguridad nacional y amenazar con aranceles a los países que le suministren petróleo.

Comentó además que el informe del Departamento de Estado de 2024, y de años anteriores, había reconocido que la isla caribeña “no es un importante consumidor, productor, ni punto de trasbordo de drogas ilícitas”.

En tanto, el jefe del Órgano de Enfrentamiento Especializado Antidrogas del Minint, el coronel Juan Carlos Poey, aclaró que existe un “intercambio de mensajes con las tropas guardafronteras, pero no se debe confundir con que hay una comunicación fluida” con Estados Unidos.

“Desde 2016 hay un convenio de cooperación con Estados Unidos que se ha visto afectado con el primer mandato de (Donald) Trump a la hora de implementar el intercambio fluido con los servicios de ese país”, agregó.

Reiteró asimismo la disposición de Cuba de cooperar por la presencia de "riesgos" compartidos y añadió que La Habana comparte información "en tiempo real" con países cercanos como Bahamas, Jamaica, México y Estados Unidos.

Poey explicó que las drogas sintéticas son actualmente las más extendidas en Cuba y agregó que, en su mayoría, estos estupefacientes proceden de Estados Unidos.

Añadió que el año pasado se incautaron unos 76 kilogramos de esas drogas sintéticas y la mayor parte se incautó en embarcaciones interceptadas en aguas cubanas.

A su vez, la ministra cubana de Justicia, Rosabel Gamón, admitió que el país enfrenta “riesgos de rutas tradicionales”, y reafirmó la política penal de “máximo rigor” ante los delitos relacionados con el tráfico de droga.