Cuba recuerda a Jesse Jackson por su conducta "respetuosa y amistosa" hacia la isla

"Nuestro pueblo recordará al reverendo Jesse Jackson por su conducta respetuosa y amistosa hacia Cuba, por sus esfuerzos en tender puentes y su trayectoria de lucha a favor de la justicia", escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en redes sociales.

El canciller también expresó su "solidaridad y condolencias" a la familia y a Estados Unidos por el fallecimiento de Jackson.

El periódico estatal Granma resaltó al reverendo bautista como "la última gran figura de pie del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el primer afroamericano en liderar una campaña por la presidencia del país".

Por su parte, el portal oficialista Cubadebate recordó en una nota la visita de Jackson a la isla, en junio de 1984, acompañada de imágenes de los encuentros que mantuvo con el entonces presidente Fidel Castro (1926-2016).

Resaltó que Jackson compartió con el líder cubano "una profunda amistad basada en ideales comunes: la dignidad de los pueblos, el rechazo al bloqueo y la equidad racial".

El ministro baptista Jesse Jackson, fallecido a los 84 años, dedicó su vida al activismo político, lo que le convirtió en una figura destacada en la lucha por la igualdad, los derechos civiles y la justicia social en Estados Unidos.

En dos ocasiones fue aspirante a la nominación demócrata para la presidencia de EE.UU. y fue el tercer candidato afroamericano en la historia de su país.

En julio de 2023 anunció que dejaba la vida pública con el anuncio de su abandono de la organización Rainbow PUSH Coalition, que fundó en 1971 en defensa de los derechos civiles y de la justicia internacional.