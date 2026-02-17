Delcy Rodríguez lamenta la muerte de Jesse Jackson y dice que su legado "es imborrable"

"Con profunda tristeza recibimos la noticia de la partida del reverendo Jesse Jackson, cuya voz resonó durante más de seis décadas como la 'conciencia de la nación'. Su legado es imborrable: recordaremos siempre su llamado a 'mantener la esperanza viva' (Keep Hope Alive), un lema que dio fuerza y sostuvo a comunidades marginadas de Estados Unidos y del mundo", escribió en redes sociales.

Asimismo, la líder chavista afirmó que la vida de Jackson "fue un testimonio de servicio dedicado a los olvidados, luchando por el derecho al voto, la justicia económica y la paz internacional".

"Será recordada su relación fraterna con el (hoy fallecido) presidente venezolano Hugo Chávez, con quien sostuvo encuentros y diálogos en defensa del entendimiento entre Estados Unidos y Venezuela", agregó Rodríguez, quien expresó sus condolencias a la familia y amigos.

El reverendo Jackson falleció este martes a los 84 años, según informó su familia.

Jackson reveló que padecía Parkinson en 2017. Fue tratado como paciente ambulatorio en Northwestern Medicine en Chicago durante al menos dos años antes de compartir el diagnóstico con el público.

La icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en EE.UU. fundó Operation PUSH en 1971, tres años después del asesinato de su compañero de activismo Martin Luther King en Memphis, que él presenció.

En 1996, su organización pasó a llamarse Rainbow PUSH Coalition tras fusionarse con The National Rainbow Coalition.

El grupo tiene como misión proteger, defender y ganar derechos civiles y se define como una organización multirracial, multitemática, progresiva e internacional, que busca el cambio social.

En 2023, dejó oficialmente la organización.