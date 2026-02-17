Detienen en Colombia a un narcotraficante pedido en extradición por Brasil

"El capturado presuntamente lideraba una organización criminal con injerencia en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Argentina y Europa, encargada de recibir y distribuir grandes cargamentos de droga desde Colombia hacia diferentes países de Suramérica, con posterior envío a destinos europeos", detalló la Policía en un comunicado.

El hombre, cuya identidad no revelaron las autoridades, fue detenido en una operación en la que participaron la Policía, el Ejército y la Fiscalía, agregó la información.

Según la institución, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que realice los trámites que permitan la extradición del narcotraficante, que está solicitado por los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

"Con esta acción contundente cerramos corredores internacionales del narcotráfico, debilitamos las finanzas ilícitas y protegemos la seguridad regional y global", afirmó el director de Antinarcóticos de la Policía colombiana, el brigadier general William Castaño Ramos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según cifras del Ministerio de Justicia, durante el Gobierno de Petro se han expedido más de 450 resoluciones con fines de extradición por hechos relativos al narcotráfico, resoluciones y extradiciones que "ya se cumplieron".