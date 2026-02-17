Deuda pública española cae al 100,8 % del PIB en 2025, aunque el total marca máximo anual

Según los datos avanzados este martes por el Banco de España, el importe de la deuda creció en 78.108 millones de euros en 2025 (un 4,8 %).

El dato mejora en 0,6 puntos la previsión del Gobierno, que calculaba que la deuda pública terminaría el año en el 101,4 % del PIB, según incluyó en el plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028.

Por contra, se encuentra por encima de la previsión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que, en la actualización de sus previsiones de octubre de 2025, situaba la deuda pública del pasado año en el 100,3 % del PIB debido a la corrección del déficit y al crecimiento esperado.

La administración central asumió el grueso de la deuda, con 1.549.087 millones, (5,1 % más que en 2024), lo que supuso el 91,9 % del PIB; mientras que las comunidades autónomas (regiones) incrementaron su endeudamiento un 1,8 % más, hasta los 341.880 millones, lo que supuso un 20,3 % del PIB.

La deuda de las corporaciones locales se redujo un 9,1 % respecto a 2024, hasta los 20.773 millones de euros (el 1,2 % del PIB); mientras que la de las administraciones de la Seguridad Social subió un 7,9 % más (10.006 millones más) y el 8,1 % del PIB.

Al cierre de 2025, la mayor parte de la deuda pública española se encontraba en valores a largo plazo (1.440.620 millones), mientras que el resto se repartía en préstamos (177.472 millones), valores a corto plazo (75.074 millones) y efectivo y depósitos (5.515 millones).