Dimite el número dos de la Policía española tras una denuncia por agresión sexual

Su dimisión se produce apenas unas horas después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar el próximo 17 de marzo tras una querella de una agente por un delito de agresión sexual. Ese mismo día también está citada la mujer para escuchar su relato.

La agente denunció que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, en abril del año pasado, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía ha comunicado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su decisión de renunciar al cargo, lo que hará efectivo en las próximas horas, según revelaron fuentes de Interior a EFE.

Un juzgado de Madrid admitió a trámite la querella impuesta por la agente admitiendo que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales".

La denunciante pide también que se investiguen presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación, según su abogado, Jorge Piedrafita.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" afirmaciones de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".