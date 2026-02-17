Doce detenidos, cuatro de ellos españoles, por tráfico de drogas entre Italia y España

La operación antidroga 'Barcelona-Express/Farfalla' fue efectuada por la Guardia de Finanza de Catania, en Sicilia, junto con agentes de la policía española y coordinada por Eurojust, informaron las fuerzas del orden italianas en un comunicado.

Seis de los detenidos se encuentran bajo arresto domiciliario en Italia y los otros seis, dos de ellos ingresaron en prisión, en España.

Entre los diversos cargos, se incluyen tráfico internacional de drogas, posesión de armas y blanqueo de capitales, añade la nota.

Durante numerosos registros realizados en ambos países, también se incautaron 1.670 plantas de cannabis, así como materiales y equipos para tres cultivos de interior, así como 40.000 euros en efectivo, varios inmuebles, entre ellos un chalet en un barrio residencial de Barcelona, y cinco vehículos por un valor de un millones de euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según las investigaciones, la droga se transportaba por carretera oculta en palés de frutas y verduras en camiones con destino a Catania tras la travesía marítima de Barcelona a Civitavecchia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, los cargamentos de droga se ocultaban presuntamente en grandes bolsas de comida para mascotas, utilizando un complejo sistema de apertura y cierre en caliente para dificultar los controles policiales.

Según la reconstrucción de los investigadores, el líder de la organización era Alessandro Cammarata, de 46 años, originario de Catania y que se había trasladado a Barcelona.

​​Cammarata, con la ayuda de personas de confianza, supuestamente gestionaba tanto la producción interna de marihuana en propiedades bajo su control como la adquisición de la droga a proveedores locales, organizando los canales de venta al por mayor y al por menor para los centros de narcotráfico del este de Sicilia.

En arresto domiciliario en España por posesión de marihuana y con prohibición de viajar, fue identificado y arrestado en Catania, adonde había viajado clandestinamente unos días antes.

Entre los detenidos también se encuentra su pareja, Rosetta Scorza, de 43 años, también de Catania, quien participaba en las fases preparatorias del envío y procesamiento del estupefaciente.

Otros tres hombres de Catania —Dino Leocata, Giuseppe Leocata y Salvatore Storniolo, de 53, 52 y 47 años, respectivamente, están acusados ​​de transportar el producto de la venta de hachís en la provincia de Catania, mientras que Andrea di Bella, de 35 años, se ocupaba de la caja.

También fueron detenidos cuatro ciudadanos españoles que se ocupaban del cultivo de cannabis, mientras que otro de los arrestados Carlo Neri, de 49 años, también de Catania, aunque no era miembro orgánico de la organización, estaría involucrado en algunas ocasiones en la gestión del transporte de grandes cantidades de droga a través de una empresa vinculada a él, activa en el comercio internacional de alimentos.

Además, se incautó una plantación de cannabis en Mascali (Catania) y varias armas, dos rifles y dos pistolas, así como un cargamento adicional de 273 kilos de marihuana y hachís, incautado durante los controles periódicos en el puerto de Civitavecchia.