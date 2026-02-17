El Congreso rechaza la propuesta de la ultraderecha de prohibir el burka en España

La votación de la iniciativa fue rechazada con 177 votos en contra, de la coalición de gobierno y sus socios de izquierdas, frente a 170 votos a favor, pues al apoyo de Vox se han sumado el conservador PP y el regionalista UPN.

El PP había mostrado su voluntad de votar a favor de la proposición de ley de Vox, que finalmente no ha contado con los apoyos necesarios para que fuera debatida.

Según el texto presentado por Vox el pasado noviembre, el uso de prendas como el nicab o el burka tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón", además de representar "un grave riesgo para la seguridad".

La norma proponía también incluir un artículo en el Código Penal para castigar con hasta tres años de prisión a quienes impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso de estas prendas islámicas.

Asimismo, instaba a modificar la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para que contemple la expulsión del territorio español de los mismos cuando cometan alguna infracción grave.

Por último, planteaba que la ley de protección de la seguridad ciudadana incluyera como infracción leve el uso de nicab o burka.

Países europeos como Bélgica, Francia, Suiza, Dinamarca o Bulgaria cuentan con leyes que prohíben el cubrimiento total del rostro en el espacio público, a menudo con el argumento de la seguridad o la promoción de valores de igualdad entre hombres y mujeres.

Además, otros como Alemania, Países Bajos, Austria o Noruega restringen parcialmente el uso del velo integral islámico en ciertos ámbitos como escuelas, hospitales o al conducir.