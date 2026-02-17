El CPJ pide a Etiopía restituir acreditaciones de los periodistas de la agencia Reuters

“La revocación de las credenciales de Reuters es la última de un preocupante patrón de medidas regulatorias represivas contra la prensa internacional e independiente en Etiopía”, declaró la coordinadora del Programa para África del CPJ, Muthoki Mumo, en un comunicado recogido este martes por medios locales.

La agencia de noticias denunció el pasado sábado que el Gobierno etíope retiró su acreditación para cubrir la 39.ª Cumbre Ordinaria de la Unión Africana (UA), que se celebró durante el fin de semana en Adís Abeba, y se negó a renovar las licencias de tres de sus periodistas para trabajar en el país.

“Las autoridades etíopes deberían restituir las credenciales de Reuters, levantar las sanciones a otros medios independientes y dejar de tratar el periodismo crítico como una amenaza”, incidió Mumo.

Reuters confirmó al CPJ que la Autoridad de Medios de Comunicación de Etiopía (EMA) indicó "informalmente" que esta decisión tenía que ver con la investigación que publicaron el pasado 10 de febrero, según la cual Etiopía alberga un campamento para entrenar a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentadas a las Fuerzas Armadas de Sudán en una devastadora guerra desde abril de 2023.

Si bien Etiopía no se ha pronunciado respecto a estas acusaciones, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) -a los que varias fuentes de la investigación acusaron de financiar el campamento- han calificado de "infundadas" estas informaciones.

Esta medida se produce tras otras restricciones impuestas recientemente por Etiopía a los medios de comunicación extranjeros, incluida la suspensión en octubre de las licencias de los nueve corresponsales del servicio de radiodifusión alemán Deutsche Welle (DW) en el país.

Aunque siete de ellos han logrado reanudar su trabajo, dos de ellos que cubren las regiones norteñas de Tigré y Amhara siguen suspendidos.

El pasado septiembre, Human Rights Watch (HRW) denunció un incremento de las amenazas del Gobierno etíope contra periodistas y medios desde principios de 2025 y alertó sobre los múltiples casos de acoso y arrestos arbitrarios contra informadores desde el pasado agosto.

En los últimos años, el Gobierno ha deportado a dos corresponsales extranjeros y decenas de periodistas etíopes han huido del país por los riesgos a los que se enfrentan.