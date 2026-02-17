El Ejército israelí mata a un palestino que cruzó la 'línea amarilla' en el norte de Gaza

"Hoy martes, las tropas que operan en el norte de la Franja de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego, identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas, lo que representaba una amenaza inminente para su seguridad", recoge la nota castrense.

"Tras la identificación, las Fuerzas de Defensa Israelíes eliminaron al terrorista", afirma el mensaje.

Además, el Ejército israelí publicó un segundo comunicado afirmando de que ayer lunes, durante una operación militar destinada a desmantelar "la infraestructura terrorista subterránea" en la zona de la línea amarilla, las tropas localizaron un alijo de armas supuestamente utilizado por milicianos de Hamás en la brigada de Rafah.

El comunicado de los militares sostiene que el alijo incluía "una gran cantidad de armas, un cohete RPG y un artefacto explosivo que se iba a utilizar para dañar a los soldados que operan en la zona".

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

De hecho, el número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor de la tregua superó este domingo los 600 fallecidos.

En total, desde que Israel empezó su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto más de 72.000 palestinos en ataques israelíes -entre ellos más de 20.000 niños- y más de 171.700 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave palestino.