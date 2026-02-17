El IBEX se acerca a los 18.000 puntos tras subir un 0,6 % por energéticas e inmobiliarias

El principal índice del mercado bursátil español, el IBEX 35, ganó 107,4 puntos, ese 0,6 %, hasta los 17.955,4. En lo que va de año, acumula una subida del 3,74 %.

Con el euro intercambiándose a 1,1829 dólares (-0,18 %), los índices europeos cerraron con ganancias: la Bolsa alemana subió un 0,80 %, mientras que Londres progresó un 0,79 %; Milán, un 0,76 %; y París, un 0,54 %.

En una jornada marcada por la volatilidad, el índice español fue alternando subidas y bajadas en el entorno de los 17.900 puntos y llegó a los 17.983,8 (máximo intradía) al final de la sesión.

Con la apertura casi plana de Wall Street, el mercado experimentó una variaciones de cotización para finalmente cerrar por encima de los 17.950 puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los principales valores del parqué español, el Banco Santander encabezó las subidas con el 1,22 %, seguido del rebote de Inditex (0,42 %), Repsol (0,2 %), BBVA (0,15 %) e Iberdrola (0,1 %). En cambio, Telefónica se dejó un 0,73 %

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sector inmobiliario registró fuertes subidas. En el mercado continuo la compañía Inmobiliaria Sur (4,65 %) protagonizó la segunda alza más pronunciada del mercado nacional, mientras que Colonial (2,3 %) era la compañía que más subía en el IBEX 35, y Merlin Properties (2,08 %) la tercera que más se revalorizaba en el selectivo.

Por su parte, el sector energético subió en su conjunto un 0,53 %: Solaria (1,99 %) Naturgy (1,69 %), Acciona (1,55 %), Endesa (1,23 %) y Redeia (1 %) fueron las compañías energéticas que experimentaron las alzas más grandes.

La compañía que más aumentó de IBEX 35 fue el operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas Cellnex, que ganó un 2,35 %.

En el lado opuesto de la tabla, Indra, con una caída del 2,46 %, fue el farolillo rojo de la sesión, tras protagonizar el pasado lunes la segunda mayor subida del mercado.

A la compañía tecnológica le siguieron Acerinox, que perdió el 1,64 %, y Puig (-1,52 %), que repite las caídas de ayer.