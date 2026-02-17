El presidente del Senado español valora el "milagro" logrado en seguridad por El Salvador

El Salvador ha pasado, según un comunicado del Senado español, de tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo a convertirse en uno de los países más seguros.

"Sin seguridad y libertad no hay nada”, subrayó Rollán, que analizó con el número dos del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, los principios y valores que unen a España y El Salvador, además de los lazos históricos, culturales y lingüísticos y el papel del turismo.

El objetivo del actual Gobierno salvadoreño, de acuerdo con el comunicado del Senado, es mantener los niveles de seguridad y conseguir el “milagro económico”, para lo cual España y Estados Unidos resultan socios esenciales.

Ambos pusieron en valor la labor del Senado español en las relaciones con Iberoamérica a través de su Comisión de Asuntos Iberoamericanos.

Rollán subrayó además la importancia del Foro Parlamentario Iberoamericano, que se celebrará en el segundo semestre de 2026, con carácter previo a la XXX Cumbre Iberoamericana que albergará Madrid en noviembre.