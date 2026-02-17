El primer ministro de Catar llega a Venezuela

El jefe de Gobierno de Catar visita el país suramericano poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, durante una serie de ataques en territorio venezolano, tras lo cual Doha se ofreció a mediar y a participar en esfuerzos internacionales para lograr una "solución pacífica inmediata".
El funcionario catarí fue recibido con honores en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y se espera que se reúna con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.
VTV aseguró que su visita "tiene como principal objetivo cumplir una amplia agenda de trabajo que busca potenciar y fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación estratégica".
Además, agregó, se reafirman "las relaciones históricas" entre Venezuela y Catar, establecidas en 1973.
El 6 de enero pasado, tres días después de la captura de Maduro, Doha reiteró su "plena disposición" a "contribuir en cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica inmediata" en Venezuela, país en el que Catar ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos.
También pidió "resolver las disputas a través del diálogo".
Posteriormente, el Gobierno venezolano agradeció a Catar por su disposición a contribuir en la construcción de una agenda de trabajo y de diálogo entre Washington y Caracas, que ya retomaron sus vínculos diplomáticos, rotos en 2019.