El último ataque ruso provoca graves daños en otra infraestructura energética de Odesa

"La reparación requerirá de un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar", dijo la empresa, cuyas infraestructuras en Odesa han sido atacadas en múltiples ocasiones en los últimos días.

Especialistas de la compañía trabajan para restablecer el suministro de electricidad a las infraestructuras críticas.

Rusia ha lanzado desde el comienzo del año numerosos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano que han dejado en este invierno sin luz, calefacción y agua corriente durante días a millones de ucraniano.

Este último ataque tiene lugar justo antes de que empiece en Ginebra la tercera ronda de contactos trilaterales entre EE.UU., Rusia y Ucrania para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este fin de semana que uno de los temas a tratar en las reuniones entre este martes y miércoles es la posibilidad de que se declare una tregua en los ataques a la energía como la que el Kremlin declaró unilateralmente a petición de Washington el pasado 30 de enero.

Rusia mantuvo esa tregua -a la que se unió de inmediato Ucrania- durante sólo cuatro días.