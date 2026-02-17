España condena el registro de tierras palestinas como "propiedad del Estado" israelí

A través de un comunicado, el Ejecutivo español señaló que estas decisiones suponen "otra flagrante violación del derecho internacional" y de la opinión consultiva emitida por el Tribunal Internacional de Justicia en 2024, socavando además todos los esfuerzos por implementar el plan de paz propuesto por Estados Unidos.
España seguirá condenando sistemáticamente esta "ilegalidad", así como la violencia ejercida por los colonos y las fuerzas israelíes contra la población palestina y sus medios de vida, según el comunicado.
Además, el Gobierno español volvió a exigir a Israel que revierta sus decisiones, recordando la responsabilidad que le corresponde asumir ante estos hechos "que no pueden quedar impunes".
El Gobierno israelí aprobó el domingo reanudar el registro de tierras de Cisjordania que llevaba paralizado desde 1967, lo que le permitirá registrar como terreno estatal de Israel tierras palestinas en este enclave ocupado.
El registro de tierras es el proceso por el cual se determina de forma definitiva la propiedad de los terrenos ante el Estado. Mediante una orden militar, Israel paralizó estos procedimientos en 1967, cuando ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días, ya que como potencia ocupante no puede ejercer su soberanía (como adjudicar tierras) en el terreno ocupado, según el derecho internacional.
Este domingo, el Gobierno israelí aprobó reanudar el proceso en Cisjordania pese a incurrir en una violación del derecho internacional y las resoluciones más recientes de la ONU y la Corte Internacional de Justicia contra la ocupación de Cisjordania.