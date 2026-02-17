Exdirector de PDVSA fue retenido durante cuatro días y liberado este martes en Venezuela

De acuerdo a los medios, Romero, de 86 años, fue detenido en el estado petrolero de Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) el pasado viernes, cuando tenía previsto viajar a Caracas para asistir a reuniones con petroleras internacionales, como la española Repsol, y puesto en libertad hoy martes.

Sin embargo, fuentes informadas del caso dijeron a EFE que en realidad estuvo "retenido preventivamente por una denuncia" que había en su contra y posteriormente liberado, e insistieron en que "no estuvo preso" ni en una cárcel.

Las fuentes no dieron detalles sobre la denuncia que supuestamente hay en contra del asesor petrolero, quien fue viceministro de Energía.

Este hecho sucede cuando el Gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, mantiene estrechos contactos con Estados Unidos dirigidos, principalmente, a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Venezuela reformó recientemente una ley petrolera para abrir el sector a la inversión privada y extranjera, y recibió la semana pasada al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, con quien Rodríguez suscribió un acuerdo energético a largo plazo del que aún se desconocen los detalles.