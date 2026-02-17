Farmacéutica española ficha al cubano Rolando Pajón para ultimar vacuna de la tuberculosis

Pajón Feyt, referente internacional en inmunoterapia y desarrollo de vacunas, asumirá el cargo de director médico y científico de Biofabri, según un comunicado.

La compañía señala que la contratación del experto se produce en un momento decisivo del proyecto, que avanza hacia las etapas últimas de evaluación clínica y requiere integrar ciencia, desarrollo clínico, regulación y estrategia de acceso al mercado.

Está especializado en vacunas de ARN mensajero, enfermedades infecciosas e inmuno-oncología, y desempeñó un papel relevante en el desarrollo de algunas de las primeras vacunas basadas en esta tecnología y en la expansión del acceso a las de la covid-19 en América Latina.

Su carrera profesional se desarrolló inicialmente en Cuba y posteriormente, durante más de 18 años, en Estados Unidos. Ha colaborado con entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

