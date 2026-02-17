Filipinas, Australia y EE.UU. realizan maniobras conjuntas en aguas disputadas con Pekín

"El ejercicio de dos días (del 15 al 16 de febrero) refuerza la continuidad de la cooperación multilateral y refleja el compromiso sostenido de las naciones participantes de fortalecer la seguridad marítima en la región", indicaron este martes las Fuerzas Armadas de Filipinas en sus redes sociales.

Las maniobras se producen en un contexto de fricciones recurrentes entre China y Filipinas por la presencia de buques y aeronaves chinas en zonas en disputa de esta vía estratégica, por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos.

Este martes, el Ejército chino afirmó que Filipinas ha "atraído a países de fuera de la región" para llevar a cabo las denominadas "patrullas conjuntas", lo que, según Pekín, "tensa la situación" en el mar de China Meridional y "socava la paz y la estabilidad regional".

Según el ministerio de Defensa australiano, las actividades incluyeron ejercicios para fomentar la transparencia, mejorar la coordinación logística y recopilar información operativa clave para futuras actividades conjuntas, sin hacer referencia a las declaraciones de Pekín.

China reclama soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países ribereños.

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en una causa sobre varias de las zonas en disputa, una sentencia que Pekín rechaza y no reconoce.

Desde la llegada al poder del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en 2022, Manila ha intensificado su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, un giro que ha coincidido con un aumento de los roces diplomáticos y militares por territorios en disputa en estas aguas.