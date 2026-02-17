Finaliza la huelga de trabajadores del principal aeropuerto de Kenia en su segundo día

"El Sindicato de Trabajadores de Aviación de Kenia (KAWU, en inglés) ha firmado un acuerdo de retorno al trabajo, concluyendo oficialmente la huelga del personal de Control de Tráfico Aéreo que interrumpió las operaciones en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta", afirmó la Autoridad de Aeropuertos de Kenia en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

La organización convocante de la huelga alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad de Aeropuertos de Kenia y la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA).

"Las operaciones están volviendo a la normalidad en todos los aeropuertos. Se solicita a los pasajeros que contacten con sus aerolíneas para obtener los horarios de vuelo más recientes", añadió la Autoridad aeroportuaria.

La aerolínea Kenya Airways confirmó en un comunicado que este martes se llegaron a experimentar retrasos de hasta cuatro horas en las salidas de vuelos y medios locales difundieron imágenes donde se podían ver largas filas de pasajeros esperando.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La huelga comenzó el lunes a las 06:00 hora local (03:00 GMT), con el objetivo de lograr un convenio colectivo y conseguir mejores salarios y condiciones de trabajo.