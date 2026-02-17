Gabinete nipón dimite en bloque de cara a la investidura de Takaichi y su nuevo Gobierno

La votación en la Dieta, el Parlamento japonés, tendrá lugar después de mediodía en la que marca la primera jornada de la sesión extraordinaria que acogerá hasta mediados de julio, y se espera que su nuevo Gabinete tome posesión por la noche.

El Parlamento japonés acoge siempre una votación para nombrar formalmente al primer ministro del país.

Takaichi, de 64 años, logró una aplastante victoria en las elecciones generales adelantadas del 8 de febrero, donde su formación, el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), logró una mayoría de dos tercios de la Cámara Baja, una proporción nunca antes alcanzada por un partido en solitario en el Japón de posguerra y que le da vía libre para sacar adelante sus políticas.

Tras la votación se espera que Takaichi comience inmediatamente a conformar su nuevo Gabinete, en el que ya ha adelantado que piensa hacer pocos cambios con respecto al previo, que ha durado poco más de tres meses tras su llegada a la jefatura del Gobierno japonés tras un relevo en el liderazgo de su partido.

Takaichi tiene previsto ofrecer una rueda de prensa tras la toma de posesión de sus nuevos ministros para explicar cuál será la orientación de las políticas de su Ejecutivo.