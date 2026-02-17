Hallan sin vida el cuerpo de un estudiante colombiano que llevaba tres días desaparecido

Según informaron fuentes oficiales, el joven había salido de su casa hacia las 4:40 hora local (9:40 GMT) del 16 de febrero con destino a sus clases, pero horas después su familia perdió contacto con él y comenzó su búsqueda.

El informe de la Policía señala que "durante la verificación en el sector, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, de 'blue jean', buzo color negro, zapatillas color oscuro y bolso color azul. Suspendido bajo una rama de un árbol".

La Universidad El Bosque, donde Cristian cursaba la carrera de Matemáticas y Ciencias de Datos como becario del programa Jóvenes a la E, lamentó su fallecimiento y expresó su solidaridad con sus familiares y la comunidad académica.

"Su partida representa una pérdida que nos conmueve profundamente", señaló la institución en un comunicado.

Según relataron sus familiares a medios locales, la ubicación GPS de sus dispositivos personales lo situaba en Gachancipá, un municipio ubicado a unos 50 kilómetros al norte de Bogotá, donde posteriormente fue encontrado sin vida.

"Hacemos un especial llamado a la prudencia y al respeto por la memoria del estudiante, su familia y por el proceso que adelantarán las autoridades, evitando especulaciones o la difusión de información que no sea confirmada", agregó la universidad.