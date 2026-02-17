HRW critica la reforma constitucional en Kazajistán por amenazar libertades fundamentales

"Una auténtica reforma constitucional debe fortalecer la protección de los derechos y desarrollarse mediante un proceso abierto y transparente, no para concentrar el poder ni reprimir la disidencia. El debate público sobre las enmiendas constitucionales debe ser inclusivo y pluralista, no controlado", declaró HRW en un comunicado.

Según la nota, varias disposiciones contempladas por la reforma "podrían dar lugar a restricciones excesivas e injustificadas a la libertad de expresión y de reunión pacífica".

El proyecto de la nueva Constitución también introduce restricciones a la financiación de partidos políticos y sindicatos por parte de ciudadanos extranjeros y organizaciones internacionales, y exige a las ONG que revelen públicamente cualquier recepción de financiación extranjera.

Según HRW, estas disposiciones podrían utilizarse para restringir los derechos legítimos de los ciudadanos, ya que pretenden desacreditar a las organizaciones que reciben apoyo extranjero y violar el derecho a la libertad de asociación.

En cuanto a la disposición que define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, esta, según defensores de derechos, perpetúa la discriminación de la comunidad LGBTI, que ya está estigmatizada y perseguida en Kazajistán.

Además, "el proyecto elimina cualquier referencia a la primacía del derecho internacional sobre el derecho nacional", advierten.

"También socava la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos al eliminar el requisito de la aprobación por parte del Senado de la candidatura del defensor del pueblo de Kazajistán designado por el presidente", añade la organización.

HRW recomienda a las autoridades kazajas "reconsiderar" las enmiendas constitucionales "que podrían utilizarse para restringir los derechos" ciudadanos y remitir el proyecto de Constitución a la Comisión de Venecia para "una revisión jurídica independiente".

La organización también instó cesar el acoso a periodistas, activistas, abogados y otras personas críticas con la reforma constitucional y garantizar que nadie sea castigado por expresar pacíficamente sus opiniones al respecto.

Kazajistán convocó la semana pasada un referéndum para el 15 de marzo para enmendar la Constitución y dar más poderes al Parlamento.

Los expertos destacan la importancia de evitar la concentración de poderes en manos de una sola persona, por lo que la concesión de mayores poderes al Parlamento podría ser un paso importante para afianzar la democratización de Kazajistán.