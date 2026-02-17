Hungría considera que Croacia debe asegurar el transporte de crudo ruso desde el Adriático

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, señaló que las normas europeas determinan que Hungría y Eslovaquia puedan acceder, en casos especiales, al crudo ruso por vía marítima y que Croacia "está obligada" a asegurar ese transporte por el oleoducto Adria.

"Hungría no está pidiendo un favor a Croacia al solicitar que permitan el transporte de petróleo ruso a través del oleoducto Adria, ya que se trata de una obligación comunitaria en el caso de que el tránsito por oleoducto se dificulte o se vuelva imposible", dijo el ministro en un comunicado.

El ministro de Economía de Croacia, Ante Susnjar, había rechazado el lunes la exigencia planteada un día antes por los gobiernos populistas y prorrusos de Hungría y Eslovaquia, para que Zagreb permita el transporte del crudo ruso por el oleoducto Adria.

El suministro de crudo ruso para Hungría y Eslovaquia por el oleoducto Druzhba, a través de Ucrania, se vio afectado por unos ataques rusos que dañaron esa infraestructura.

El ministro croata afirmó que aunque está dispuesto a ayudar a los dos países, la importación del crudo ruso no está justificada.

"Estamos dispuestos a ayudar a resolver esta grave interrupción, de acuerdo a la legislación de la UE y las regulaciones de la OFAC (La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU). Nadie debe quedarse sin combustible", dijo Susnjar.

Szijjártó, por su parte, interpretó que las normas europeas "establecen claramente" que si el tránsito por oleoducto se imposibilita, tanto Hungría como Eslovaquia pueden acceder al petróleo ruso también por la vía marítima, o sea, a través del oleoducto Adria.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, estuvo el domingo y el lunes en Budapest y Bratislava, donde firmó sendos tratados sobre cooperación en energía nuclear.

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, logró en noviembre de 2025, durante una visita a Washington, una excepción de las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas.