Italia acudirá a la Junta de Paz porque no hay "alternativa" al plan de EEUU

"Quiero ser muy claro: Si alguien cree que existen alternativas a este plan, demostraría que no sabe afrontar la realidad", dijo Tajani durante una comparecencia en la Cámara de Diputados en la que defendió el plan de paz para Gaza promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para el ministro, la ausencia de Italia en una mesa donde se debate el futuro del Mediterráneo sería "políticamente incomprensible" y contraria al artículo 11 de la Constitución italiana, "que consagra el rechazo a la guerra como medio de resolución de conflictos".

"Significaría renegar del papel de primer plano que nuestro país ha desempeñado para lograr el alto el fuego desde el inicio de la crisis", añadió el ministro, quien recordó que el objetivo final sigue siendo alcanzar la solución de "dos Estados que convivan en paz y seguridad".

Tajani se refirió al plan de paz de 20 puntos para Gaza promovido por Washington y señaló que alimentar la incertidumbre solo "prolonga el sufrimiento del pueblo palestino": "Todo vacío político alimenta la inestabilidad. Todo aplazamiento retrasa la ayuda y debilita la perspectiva de reconstrucción", advirtió.

Asimismo defendió que la fase 2 del plan, que prevé "desafíos enormes" como el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza, requiere el "más amplio apoyo de la comunidad internacional".

La Junta de Paz celebrará su primera reunión este jueves en Washington con la participación de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto. Por el contrario, naciones como Francia, España y Suecia han rechazado la invitación.

Italia, sin embargo, ha optado por una vía intermedia y acudirá como "observador", pero no será miembro de pleno derecho.

Esta decisión responde a problemas de compatibilidad constitucional, un punto que Roma ha trasladado a la administración estadounidense para garantizar el "estricto cumplimiento" de su carta magna, explicó Tajani.

En este sentido, el ministro recordó que la Unión Europea (UE) ha confirmado su participación: "¿Cómo podría Italia no estar presente donde se debate y se construye la paz en Oriente Medio, en presencia de todos los principales actores regionales?", subrayó.

Durante su intervención, también condenó "cualquier hipótesis de anexión israelí de Cisjordania" y señaló que estas "tentaciones" no ayudan a "los constructores de la paz" y pueden poner en peligro la solución de los dos estados.

"La violencia en Tierra Santa, sin embargo, debe cesar. Esto vale también para los colonos extremistas, cuyas agresiones afectan a las comunidades cristianas que han sido siempre garantes de paz y diálogo en todo Oriente Medio. Seguimos pidiendo con firmeza a Israel que ponga freno a la acción de los colonos", concluyó el ministro.